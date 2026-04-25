ليفربول يخطط لضم دومفريس من إنتر في الميركاتو الصيفي

يدرس ليفربول الإنجليزي الدخول في مفاوضات للتعاقد مع الظهير الهولندي دينزل دومفريس، لاعب إنتر ميلان، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة تدعيم مركز الظهير الأيمن.

ويبحث ليفربول عن إضافة قوية في هذا المركز، في ظل عدم تقديم الخيارات الحالية المستوى المأمول لتعويض الفراغ الذي خلفه ألكسندر أرنولد، ما دفع الجهاز الفني لإعادة تقييم هذا المركز.

وبحسب الصحفي بول جويس، فإن إدارة ليفربول تضع دومفريس ضمن قائمة أولوياتها، خاصة مع امتلاكه شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر ميلان يبلغ نحو 21.7 مليون جنيه إسترليني، ما يجعل إمكانية ضمه متاحة في حال التوصل لاتفاق شخصي مع اللاعب.

ويُعد هذا البند عاملًا مهمًا قد يسهل إتمام الصفقة، إذا قرر النادي الإنجليزي التحرك بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي.

ويقدم دومفريس موسمًا مميزًا مع إنتر ميلان، حيث شارك في 24 مباراة بجميع البطولات، سجل خلالها 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ما يؤكد دوره الهجومي البارز رغم مركزه الدفاعي.