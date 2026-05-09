دبلوماسي فرنسي سابق : زيارة ماكرون إلى مصر تؤكد عمق الشراكة بين القاهرة وباريس

قال السفير باتريك باسكال إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في هذا التوقيت الإقليمي الحساس تعكس عمق العلاقات الثنائية بين القاهرة وباريس، مؤكدًا أن الأوساط السياسية الفرنسية تنظر إلى الزيارة باعتبارها محطة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل الأزمات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف باسكال، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات الفرنسية المصرية لا تقتصر فقط على الجانب الدبلوماسي، بل تمتد إلى التعاون في جهود إحلال السلام بالمنطقة، إلى جانب الروابط الثقافية والتاريخية التي تجمع الشعبين منذ عقود طويلة.

وأكد الدبلوماسي الفرنسي السابق أن التقارب بين مصر وفرنسا يعكس إدراكًا متبادلًا لأهمية التنسيق السياسي في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، مشيرًا إلى أن القاهرة أصبحت شريكًا رئيسيًا لباريس في العديد من الملفات المتعلقة بأمن واستقرار الشرق الأوسط.

وأشار باسكال إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والتفاهم السياسي والثقافي، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانة الشراكة المصرية الفرنسية كإحدى أهم العلاقات الدولية في المنطقة.