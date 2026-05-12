ظن أنها طائرة مسيّرة.. طيور في السماء تربك ترامب قبل خطابه

نقلت مقاطع فيديو متداولة ارتباك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عند مرور الطيور في السماء من فوقه و خلال استعداده لإلقاء خطاب، ظنا منه أنها طائرة مسيرة.

و قال ترامب قبل خطابه: " ظننتها طائرة مسيرة، لقد باتو يصنعونها بأحجام مختلفة، من الممكن أن تكون خطيرة جدا".

و من جهة أخرى، أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك أمور عظيمة ستتحقق لكل من بكين و واشنطن خلال زيارته إلى الصين، وذلك بحسب منشور له على منصة تروث سوشيال.

و أكدت بكين، اليوم الاثنين، زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للبلاد، في الفترة من 13 إلى 15 مايو، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب الإيرانية وشؤوناً تجارية.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إنه "بناء على دعوة من الرئيس شي جينبينج، يقوم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بزيارة دولة إلى الصين في الفترة من 13 إلى 15 مايو".