مباحثات جزائرية صومالية لتعزيز التعاون الثنائي

بحث سعيد سعيود وزير الداخلية الجزائري، أمس، مع نظيره الصومالي علي يوسف علي حوش، الذي يزور الجزائر حاليا، تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب.



وأعرب الوزيران، خلال اللقاء، عن التزامهما بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم السلام والاستقرار.

و من جانبه، يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة النقاش نصف السنوية بشأن تطورات الأوضاع في البوسنة والهرسك، وسط تصاعد التوترات السياسية والخلافات بين مؤسسات الدولة المركزية وجمهورية صرب البوسنة.

ومن المقرر أن يقدم الممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنة والهرسك كريستيان شميت، إحاطة أمام المجلس حول أحدث تقرير صادر عن مكتب الممثل السامي بشأن تنفيذ اتفاق دايتون للسلام الموقع 1995 وتطورات الوضع السياسي والأمني في البلاد.