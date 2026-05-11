يوسف الشريف: النجم العالمي محمد صلاح صديقي وأتوقع احترافه بأمريكا أو الخليج

محمود محسن

كشف يوسف الشريف عن تفاصيل بداياته الفنية وعلاقته بالمخرج يوسف شاهين، مؤكدًا أنه لا يفرق بين العمل في السينما أو التليفزيون، بقدر اهتمامه بتقديم عمل جيد يحظى بتقدير الجمهور.

وقال يوسف الشريف، خلال لقاء له لبرنامج واحد من التاس عبر فضائية الحياة،  أن ابتعاده النسبي عن السينما لا يشغل تفكيره، مشيرًا إلى أن الأهم بالنسبة له هو جودة العمل نفسه، سواء كان فيلمًا سينمائيًا أو مسلسلًا تلفزيونيًا، لافتًا إلى أن جميع الأعمال التي قدمها قريبة إلى قلبه، ومن بينها فيلم العالمي الذي وصفه بالتجربة المختلفة، إلى جانب مسلسلي الصياد وكفر دلهاب اللذين اعتبرهما من التجارب المميزة في مشواره.

وأشار إلى أن نهايات بعض أعماله، مثل لعبة إبليس وكفر دلهاب، جاءت صادمة ومفاجئة للجمهور، مؤكدًا أنه لا يخشى تقديم أعمال الرعب خلال شهر رمضان، وأن رهانه الدائم يكون على وعي المشاهد وقدرته على تقدير العمل المختلف.

وأكد يوسف الشريف أن سعادته بآراء الجمهور تعد “فضلًا من الله”، موضحًا أنه لا يفضل تقديم أجزاء ثانية من الأعمال الناجحة، كما كشف أن أكثر الشخصيات التي أرهقته نفسيًا وفنيًا كانت في مسلسلي الصياد والقيصر.

وأضاف أنه سيشعر بالغضب في حال تسريب نهاية أحد أعماله أو حذف مشاهد منه، موضحًا أن علاقته بالمخرجين تقوم على الثقة والتنسيق الكامل، وأنه يحترم رؤية المخرج طالما تخدم العمل الفني.

وشدد الشريف على أن النقد البناء يسعده ويستفيد منه، بينما يتجاهل أي انتقادات تحمل أهدافًا أخرى، لافتًا إلى أنه قد يرد على بعض الشائعات إذا كانت تستحق الاهتمام.

كما نفى وجود أي “واسطة” في الأعمال التي يقدمها، موضحًا أنه كان يحلم في السابق بأن يصبح لاعب كرة قدم، لكنه لم ينجح في تحقيق هذا الحلم.

أحد الأندية الخليجية

وعن علاقته بالنجم محمد صلاح، أكد يوسف الشريف أنه صديق له ويتواصل معه باستمرار، متوقعًا أن تكون وجهته المقبلة، حال رحيله عن ليفربول، إلى الدوري الأمريكي أو أحد الأندية الخليجية.

