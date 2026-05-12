الغندور للاعبي الزمالك: مش منتظر بطولة انا منتظر رجولة في الملعب

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة للاعبي الزمالك قبل أيام من مواجهة نادي اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: مش منتظر بطولة انا منتظر رجولة في الملعب والتوفيق بتاع ربنا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة حاسمة أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد خسارة لقاء الذهاب بهدف دون رد.

ويدخل الزمالك المباراة تحت شعار “لا بديل عن الفوز”، من أجل تعويض نتيجة الذهاب والتتويج باللقب القاري أمام جماهيره على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة



ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.