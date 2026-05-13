استعرضوا بدراجات نارية.. حبس 5 أشخاص لاتهامهم بإزعاج قاطني العقارات في مدينة نصر

قررت جهات التحقيق المختصة، حبس 5 أشخاص لاتهامهم بإزعاج قاطني العقارات في مدينة نصر.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائدى دراجات نارية بأداء حركات استعراضية وإصدار أصوات مزعجة بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط (5 دراجات نارية " من بينها 3 بدون لوحات معدنية") ، وقائديها (5 أشخاص– مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للاستعراض وتم التحفظ على الدراجات النارية.