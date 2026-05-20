تواجه شركة أودي الألمانية العريقة المتخصصة في صناعة السيارات الفاخرة أزمةً قانونيةً وفنيةً معقدةً خلال مايو 2026؛ إثر تحريك دعوى قضائية جماعية ضدها من قبل مجموعة من الملاك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمحور الدعوى حول وجود عيوب مصنعية خطيرة في مضخات المياه ووحدات التبريد الأساسية، مما يتسبب في تعطلها بشكل مفاجئ ومبكر قبل انتهاء العمر الافتراضي المتوقع لها، وهو الأمر الذي يترتب عليه تكاليف إصلاح باهظة تصل إلى آلاف الدولارات ويقع عبؤها المالي بالكامل على عاتق المستهلكين لعام 2026.

محركات سداسية الأسطوانات وعيوب في منظومة التبريد لعام 2026

أوضحت وثائق الدعوى القضائية المرفوعة لعام 2026 أن الخلل الفني يتركز تحديدًا في عائلة المحركات سداسية الأسطوانات الشهيرة المعروفة باسم إي إيه 839، والتي تشمل المحركات ذات السعة اللترية البالغة 2.9 لتر و3.0 لترات والمستخدمة على نطاق واسع في تشكيلة واسعة من طرازات أودي الفاخرة والرياضية.

وأشار المدعون إلى أن وحدة التبريد ومكونات المضخة تحتوي على أجزاء داخلية ومواد بلاستيكية تتعرض للتآكل والتشقق المبكر نتيجة درجات الحرارة العادية للتشغيل، مما يؤدي إلى تسريب سائل التبريد وفشل المنظومة بالكامل في حماية المحرك من السخونة المفرطة لعام 2026.

اتهامات بإخفاء العيوب وفواتير إصلاح خارج الضمان لعام 2026

تضمنت عريضة الاتهام الموجهة ضد أودي لعام 2026 بندًا ساخنًا يؤكد معرفة الشركة المسبقة بهذا العيب التصميمي منذ نوفمبر من عام 2018، استنادًا إلى نشرات الخدمة الفنية الداخلية التي كانت ترسلها الشركة إلى مراكز الصيانة التابعة لها دون إعلام الجمهور أو إصدار استدعاء رسمي لإصلاح العطل.

وأفاد الملاك المتضررون بأنهم اضطروا لدفع مبالغ طائلة لإصلاح سياراتهم بعد خروجها من فترة الضمان الرسمي، حيث بلغت قيمة الفاتورة في بعض الحالات لسيارات لم تقطع سوى مسافات قصيرة ما يربو على خمسة آلاف و500 دولار أمريكي، مما يشكل عبئًا ماليًا غير عادل لعام 2026.

مطالبات بالتعويض المالي وتمديد فترة الضمان بحلول عام 2027

تسعى الدعوى القضائية الجماعية إلى إلزام مجموعة فولكس فاجن، المالكة لعلامة أودي، بتقديم تعويضات مالية فورية وشاملة لكافة العملاء الذين تحملوا نفقات إصلاح مضخات المياه المعيبة من أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى الضغط على الشركة لتقديم برنامج تمديد رسمي للضمان يغطي هذه الأجزاء لفترات زمنية وأميال أطول.

ويرى خبراء قطاع السيارات أن هذه القضية لعام 2026 ستشكل ضغطًا تسويقيًا هائلاً على سمعة المحركات الألمانية الفاخرة، وسط توقعات بأن تضطر أودي للوصول إلى تسوية قانونية شاملة وإقرار حزمة تعويضات مرضية للمتضررين بحلول عام 2027.