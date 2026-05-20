سعر هيونداي جرانديور 2027 في الإمارات

أعلنت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي جرانديور موديل 2027، وتنتمي لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتعرف في أسواق اخري باسم أزيرا، وهي حاليا في جيلها السابع .

محرك هيونداي جرانديور موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي جرانديور موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 3500 سي سي، وتنتج قوة 237 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتستمد سيارة هيونداي جرانديور موديل 2027 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 195 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ويوجد بـ سيارة هيونداي جرانديور موديل 2027 محرك اخر سعة 3500 سي سي، وينتج قوة 296 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي جرانديور موديل 2027

زودت سيارة هيونداي جرانديور موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، شريط LED أنحف، وبها مصابيح أمامية أصغر، وبها شبك وفتحات هواء بتصميم واحد بتفاصيل كرومية، وبها جنوط بلون عنابي Artistic Burgundy بلمسة لامعة، وتم دمج إشارات الانعطاف في شريط LED الممتد بعرض السيارة، وبها زخارف سوداء أنحف على الصدادات، وبها شاشة بنظام Pleos Connect المبني على أندرويد، وتدعم تطبيقات خارجية ومساعد ذكي باسم Gleo AI.

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي جرانديور موديل 2027 بها، شاشة عدادات رقمية أنحف، إلى جانب شاشة عرض على الزجاج الأمامي، وبها شاشة تعمل باللمس جديدة مقاس 17 بوصه، وشاشة للتحكم بالتكييف مقاس 10.25 بوصه، وبها فتحات تكييف كهربائية يتم التحكم باتجاهها وقوة الهواء عبر شاشة اللمس، وبها فتحات تكييف مخفية داخل لوحة القيادة الجديدة، وبها سقف بانوراما Smart Vision Roof يمكن تحويله من معتم إلى شفاف.

سعر هيونداي جرانديور موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي جرانديور موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 103 ألف درهم إماراتي .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي جرانديور موديل 2027 تباع في سوق السيارات الإماراتي بسعر 157 ألف درهم إماراتي .