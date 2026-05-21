أسامة كمال يهاجم بن غفير : تصرفاته كشفت الوجه الحقيقي لإسرائيل

قال الإعلامي أسامة كمال إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بات يمثل الوجه الأكثر تطرفًا داخل الحكومة الإسرائيلية، مؤكدًا أن تصرفاته الأخيرة أثارت موجة غضب وإدانات دولية واسعة.

أزمة سفينة المساعدات إلى غزة

وأوضح كمال أن القوات الإسرائيلية اعترضت سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة في المياه الدولية، قبل احتجاز النشطاء ونقلهم إلى ميناء أشدود ثم إلى السجون الإسرائيلية.

فيديو بن غفير يشعل الغضب الدولي

وأشار إلى أن بن غفير نشر مقطع فيديو ظهر فيه وسط مئات النشطاء المحتجزين وهم مقيدون على الأرض، بينما كان يلوح بعلم إسرائيل ويخاطبهم قائلًا: “أهلاً بكم في إسرائيل”، معتبرًا أن المشهد يعكس “بلطجة سياسية” وتعاملًا مهينًا مع النشطاء.

انتقادات إسرائيلية داخلية لبن غفير

وأضاف كمال أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وبّخ بن غفير بسبب طريقة تعامله مع النشطاء، فيما وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ما حدث بأنه “استعراض مخزٍ” أضر بصورة إسرائيل دوليًا.

إشادات بالعنف ضد النشطاء

ولفت إلى أن بن غفير أشاد بأحد العناصر الأمنية بعد تعامله بعنف مع ناشطة كانت تهتف “فلسطين حرة”، كما وصف المحتجزين بأنهم “في الجحيم”، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الدولية.

إدانات أوروبية وغضب دولي

وأشار كمال إلى أن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أعرب عن صدمته مما جرى وطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء، بينما استدعت بعض الدول سفراء إسرائيل احتجاجًا على الانتهاكات بحق مواطنيها.

“العالم يرى الوجه الحقيقي لإسرائيل”

وأكد كمال أن ما جرى كشف، بحسب وصفه، “الوجه الحقيقي للحكومة الإسرائيلية”، معتبرًا أن التصرفات الأخيرة تعكس طبيعة الفكر المتطرف داخل بعض دوائر الحكم في إسرائيل، وسط انتقادات لما وصفه بـ”ضعف المواقف الدولية” تجاه الانتهاكات الإسرائيلية.