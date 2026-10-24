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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: عرضان من إسبانيا لضم موهبة الأهلي أحمد الشيخ في الميركاتو المقبل

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان عن اهتمام عدد من الأندية الإسبانية بالتعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب الأهلي مواليد 2007، في ظل المستويات التي يقدمها اللاعب مع فريقه، واقتراب حسم مستقبله خلال فترة الانتقالات المقبلة.

الأهلي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "هناك اهتمام إسباني بموهبة الأهلي الصاعدة أحمد الشيخ، حيث تتابعه أندية إسبانية منذ فترة تمهيدًا لضمه".

وأضاف: "هناك عرضان من ناديي أوفييدو وهويسكا لضم اللاعب أو استعارته خلال فترة الانتقالات المقبلة".

وتابع: "سبق أن تلقى الأهلي عرضًا من نادي كروجر الجنوب أفريقي لضم أحمد الشيخ، لكن إدارة النادي رفضت العرض".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "الأهلي يوافق على رحيل اللاعب خلال الانتقالات المقبلة، في ظل التوجه لمنح المواهب الشابة فرصة الاحتراف الأوروبي، خاصة أن أحمد الشيخ يعد من أبرز المواهب الصاعدة في فريق مواليد 2007، ويجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح".

الاهلي الزمالك منتخب مصر اسبانيا

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