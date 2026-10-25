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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ليست كل العدادات الكودية.. من يستفيد من تخفيض الـ30% على سعر الشريحة الموحدة؟

عداد الكهرباء
عداد الكهرباء
وفاء نور الدين

قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لن يستفيد جميع أصحاب العدادات الكودية  من قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح تخفيض بنسبة 30% ومهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، حيث حدد إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حسب القرار العدادات التي جرى تركيبها قبل عام 2024، والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح، على أن تتحدد ضوابط الاستفادة بصورة نهائية من خلال القرارات التنفيذية وهؤلاء هم من كانوا يحاسبون بأسعار الشرائح المدرجة قبل القرار الاخير بتوحيد المحاسبة. 

وقال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة لم تبدأ حتى الآن الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق التخفيض، لافتًا إلى أنها تنتظر صدور قرار رئيس مجلس الوزراء لتحديد المستفيدين من التيسيرات الجديدة وموعد بدء التنفيذ.

وأوضح المصدر أن الإعلان عن تخفيض بنسبة 30% لا يعني شموله جميع مستخدمي العدادات الكودية،.

وأضاف أن التفاصيل الخاصة بكيفية تطبيق التخفيض، والإجراءات المطلوبة من أصحاب العدادات المستحقين، لم تتحدد حتى الآن، مؤكدًا أن الوزارة تنتظر التعليمات الرسمية قبل بدء التنفيذ من خلال الجهات المعنية وشركات توزيع الكهرباء.

  الفئات المستهدفة بتخفيض 30%

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، منح مستخدمي العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات للتصالح، مهلة لمدة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم، مع تطبيق تخفيض بنسبة 30% خلال هذه المهلة، وفقًا للضوابط المقررة.

وبناءً على ذلك، فإن أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها في عام 2024 أو بعده، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها الشروط المعلنة، لا يمكن اعتبارها مستفيدة من التخفيض تلقائيًا، لحين صدور القواعد التنفيذية التي تحدد نطاق التطبيق بشكل نهائي.

 بدأ التوسع في تركيب العدادات الكودية باعتبارها وسيلة لمحاسبة الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة على استهلاكها الفعلي من الكهرباء، بدلًا من استمرار بعض الحالات في نظام الممارسة الذي يعتمد على تقدير الاستهلاك.

وتتميز العدادات الكودية بأنها تحمل رقمًا كوديًا للتعريف بالوحدة ومحاسبتها على استهلاك الكهرباء، دون أن يعني تركيبها في حد ذاته تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة.

وجاء التوسع في تركيب هذه العدادات ضمن جهود الدولة لإدخال استهلاك الوحدات المخالفة إلى منظومة المحاسبة الرسمية، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي.

طريقة محاسبة العدادات الكودية


 شهدت منظومة المحاسبة للعدادات الكودية تحولًا مهمًا في آخر  أغسطس 2024، عندما تقرر إلغاء نظام الشرائح للعدادات التي تم تركيبها بعد هذا التوقيت  وتطبيق سعر موحد يبلغ 214.5 قرش للكيلووات ساعة، وفقًا للقرار  الصادر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وفي أبريل 2026، بدأ تطبيق سعر موحد جديد بلغ 2.74 جنيه للكيلووات ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه ، لكل العدادات الكودية القديمة والحديثة دون الاستفادة من الشرائح المنزلية المتدرجة.

تخفيض 30% ومهلة 6 أشهر لتصويب الأوضاع


و أعلن أمس  رئيس الوزراء، خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتصالحوا على مخالفات البناء، مهلة 6 أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض المحاسبة على استهلاك الكهرباء بنسبة 30% خلال المهلة.

ويستهدف القرار إتاحة الفرصة  لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، بالتزامن مع تخفيف الأعباء المالية المرتبطة باستهلاك الكهرباء.

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