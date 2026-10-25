توجيه اتهامات لجندي في المارينز في قضية سرقة وقتل امرأة بمحافظة أوكيناوا اليابانية

وجه الادعاء العام في محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم /الأحد/ اتهامات بالسرقة والقتل إلى جندي في مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) بحق إمرأة يابانية.

ووجهت الاتهامات للجندي ديفين جاكوب بالارد (20 عاما)، وذلك على خلفية العثور على امرأة تبلغ من العمر 39 عاما متوفاة في المحافظة الواقعة جنوب غرب اليابان، في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/.

ووفقا للائحة الاتهام ومصادر أخرى، يُزعم أن بالارد قام بخنق المرأة باستخدام سلك هاتف داخل غرفة في أحد فنادق مدينة ناها، عاصمة أوكيناوا، وذلك فجر يوم 3 أكتوبر الجاري، ثم استولى على حقيبة ظهر كانت تحتوي على محفظتها ومتعلقات أخرى.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة رجلا يحمل حقيبة ظهر، وتتطابق ملامحه مع ملامح بالارد -بما في ذلك وجود وشوم على ذراعيه- وهو يغادر الفندق، وقد تم العثور على حقيبة الظهر بالقرب من الفندق.

وكانت الحكومة اليابانية قد احتجت بشدة على هذه الحادثة أوائل الشهر الجاري، وقدم نائب وزير الخارجية الياباني، تاكيهيرو فوناكوشي، احتجاجا للسفير الأمريكي في طوكيو، جورج جلاس، بشأن تورط جندي المارينز في القضية.

يُذكر أن جرائم سابقة تورط فيها أفراد من الجيش الأمريكي قد أثارت غضب سكان أوكيناوا، التي تحتضن الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية في اليابان.