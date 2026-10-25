مشاركة دولية واسعة في النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026

قالت نورا سمير، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن فعاليات النسخة التاسعة من "أسبوع القاهرة للمياه 2026" انطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "المياه: محرك للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام"، وسط تحديات إقليمية متزايدة تتعلق بالأمن المائي.

وأضافت أن الرئيس السيسي أكد رفض مصر فرض سياسة الأمر الواقع أو تهديد أمنها المائي، مشددًا على ضرورة التعاون وفقًا للقانون الدولي، وضمان حق دول حوض النيل في التنمية، والانتقال من الحوار إلى التنفيذ عبر التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

وتابعت أن المنتدى يشهد مشاركة أكثر من 60 دولة و20 وزيرًا، ويتضمن 137 جلسة فنية وعلمية تناقش خمسة محاور رئيسية، أبرزها الذكاء الاصطناعي وإدارة الموارد المائية المشتركة والشراكات المائية بحوض النيل.