الأردن يطارد منفذي هجوم الكرك.. رئيس الوزراء يتوعد الإرهابيين: لا مكان للتطرف في المملكة

أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الأحد، أن جميع أجهزة الدولة تعمل على القبض على المتورطين في الهجوم الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك، مشدداً على ضرورة تقديمهم للعدالة لينالوا العقوبة التي يستحقونها.

واستهل مجلس الوزراء الأردني جلسته بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا الهجوم، فيما قدم حسان تعازيه باسم الحكومة إلى أهالي الضحايا وذويهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين جراء الحادث الذي وقع الجمعة الماضية.

9 ضحايا في الهجوم

ونعى رئيس الوزراء الضحايا، مؤكداً أن الجريمة أودت بحياة عدد من أبناء الأردن.

وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن مواجهة التطرف لا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تتطلب أيضاً مواجهة الأفكار المتشددة والفكر التكفيري، مشيراً إلى أن انتشار هذه الأفكار خلال العقود الماضية يستدعي مواصلة الجهود لاجتثاثها من جذورها.

وقال حسان إن الأوطان والمجتمعات تواجه مخاطر كبيرة عندما تنتشر بينها الفتنة والعصبية والعنصرية والتطرف، مؤكداً أن الحفاظ على تماسك المجتمع يمثل جزءاً أساسياً من مواجهة الإرهاب.

وأضاف أن التنوع والانفتاح والتماسك المجتمعي تشكل ركائز للازدهار الفكري والعلمي والثقافي والحضاري، مشيراً إلى أن هذه المبادئ تعد من الأسس التي قامت عليها المملكة الأردنية الهاشمية.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في أعقاب الهجوم الذي شهدته الكرك، وسط تأكيد حكومي على ملاحقة المسؤولين عنه، والتشديد على مواجهة التطرف أمنياً وفكرياً، والحفاظ على استقرار الأردن وتماسك مجتمعه.