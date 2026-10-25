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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أرمينيا وأذربيجان تؤكدان تضامنهما مع الأردن وشعبه عقب الهجوم على كنيسة في محافظة "الكرك"

أرمينيا وأذربيجان تؤكدان تضامنهما مع الأردن وشعبه عقب الهجوم على كنيسة في محافظة "الكرك"
أرمينيا وأذربيجان تؤكدان تضامنهما مع الأردن وشعبه عقب الهجوم على كنيسة في محافظة "الكرك"
أ ش أ

أدانت أرمينيا الهجوم الشنيع الذي وقع خلال جنازة في كنيسة بمنطقة "حمود" في محافظة "الكرك" بالأردن، كما أكدت تضامنها الكامل مع الشعب الأردني في هذا الوقت العصيب.

وتقدمت وزارة الخارجية والتجارة الدولية الأرمينية- في منشور عبر منصة "إكس"- بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، كما أعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

من جانبها.. أعربت أذربيجان عن تعازيها إلى حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية في ضحايا الهجوم على كنيسة في محافظة "الكرك"، كما أدانت بشدة العنف التي يستهدف دور العبادة والهجمات التي تستهدف المدنيين.

وأكدت وزارة الخارجية- في منشور لها عبر منصة "إكس"- تضامنها مع الأردن وأسر الضحايا في هذا الوقت، كما أعربت عن تنمياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وكان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة "القديس جاورجيوس" للروم الأرثوذكس في منطقة "حمود" بمحافظة "الكرك" بالمملكة الأردنية الهاشمية أمس الأول (الجمعة) قد أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين.

الهجوم الشنيع الذي وقع خلال جنازة في كنيسة بمنطقة حمود في محافظة الكرك بالأردن الشعب الأردني وزارة الخارجية والتجارة الدولية الأرمينية خالص التعازي إلى أسر الضحايا

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