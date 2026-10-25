بلغاريا تدين بشدة الهجوم على كنيسة في محافظة "الكرك" بالأردن وتؤكد تضامنها مع المملكة

أدانت بلغاريا بشدة الهجوم الذي وقع خلال جنازة في كنيسة بمنطقة "حمود" في محافظة "الكرك" بالأردن.

وأعربت وزارة الخارجية البلغارية- في منشور لها عبر منصة "إكس"- عن خالص التعازي إلى عائلات ضحايا هذا الهجوم الشنيع وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، كما أكدت تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية وشعبها وإدانتها للإرهاب بكل أشكاله ودعمها لجهود الأردن في الحفاظ على أمنه ووحدته الوطنية.

وكان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة "القديس جاورجيوس" للروم الأرثوذكس في منطقة "حمود" بمحافظة "الكرك" بالمملكة الأردنية الهاشمية أمس الأول (الجمعة) قد أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات الآخرين.