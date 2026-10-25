تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته في النزهة إلى 29 ديسمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة والدته وشقيقته بمنطقة النزهة، بدعوى شكه في سلوكهما، لـ 29 ديسمبر.



تفاصيل القضية

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بإنهاء حياة والدته وشقيقته داخل مسكن الأسرة بمنطقة النزهة باستخدام سلاح أبيض، بعدما زعم اعتقاده بسوء سلوكهما.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أعد سلاحًا أبيض، وتوجه إلى مسكن المجني عليهما، وتمكن من الدخول بعد كسر باب الشقة باستخدام أدوات، قبل أن يعتدي عليهما بعدة طعنات في أنحاء متفرقة من الجسد، ما أسفر عن وفاتهما، وفقًا لما أثبته تقرير الصفة التشريحية.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمتي إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وحيازة أداتين استخدمهما في ارتكاب الواقعة دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية.