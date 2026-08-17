متحف التحنيط ينظم ورشة تعليمية لرسم وكتابة الحروف الهيروغليفية

نفذ متحف التحنيط ورشة تعليمية لمجموعة من الطلاب لرسم وكتابة أسمائهم بالحروف الهيروغليفية، بالإضافة إلى جولة إرشادية داخل المتحف وذلك بالتعاون مع المكتبة العامة بالأقصر.

أوضحت إدارة متحف التحنيط، أننا نستهدف نشر الوعي الآثري والسياحي لدى جموع فئات الجمهور من المصريين والأجانب، وتعزيز الانتماء.

يذكر أن متحف التحنيط يضم قاعة عرض متحفي بإحتوائها على 19 خزانة ،تضم مراحل التحنيط بدءا من الوفاة حتي مراسم الدفن، ليصطحبك فى رحلة علمية مثيرة.

تحتوي قاعة العرض على قرابة ٧٣ قطعة أثرية تشمل مجموعة من الأواني الكانوبية، والتوابيت المزينة بشكل متقن، والتمائم، وتماثيل المعبودات، واللوحات الجنائزية ،بالإضافة إلى مجموعة من المومياوات البشرية والحيوانية مثل التماسيح، والقطط، والأسماك.

وفى إطار الإحتفال بـ الذكرى 28 على إفتتاح المتحف ،أطلق عددًا من الجولات الإرشادية المجانية لزائريه من المصريين لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، كما سيتم تنظم حفل بمناسبة ذكري افتتاح المتحف وورشة فنية.