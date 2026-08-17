قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شعبة الأدوية: الأنسولين المحلي يؤمن احتياجات مصر من الأنسولين ويفتح أسواقا للتصدير
زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟
اتصالات النواب: تطبيق بصمة الوجه لخطوط المحمول أول سبتمبر
بوابة مصر الرقمية 2026 .. خطوات إنشاء الحساب وأهم الخدمات
على أرض مصر.. تفاصيل جهود القاهرة لحل معضلة انسحاب الاحتلال ونزع سلاح حماس
الصحة: اختيار الأنسولين المستورد شخصي والمثيل المحلي متاح بنفس المادة الفعالة
مزاعم إيرانية باحتجاز 3 طيارين مقاتلين في قطر .. وتحذير عاجل من خارجية طهران
يعيش فترة استثنائية.. صحيفة ماركا الإسبانية تتغزل في حمزة عبدالكريم
دونجا: لو بلعب في الزمالك حاليًا هطلب 100 مليون جنيه.. وإمام عاشور قوة داخل الأهلي
أسعار مستلزمات المدارس 2026 وأرخص أماكن الشراء في مصر
من أعلام أهل القرآن وعلم القراءات.. وزير الأوقاف ينعى الشيخ عبد الفتاح مصطفى جعفر
كوشنر يصل إسرائيل للقاء نتنياهو ودفع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم.. عيار 21 بـ38 دينارا

سعر الذهب في الكويت
سعر الذهب في الكويت
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار ، وسط متابعة من المتعاملين للتداولات العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 النقي مستوى 43.425 دينار كويتي.

بينما بلغ سعر الجرام من عيار 22 نحو 39.800 دينار كويتي. 

وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً واستخداماً في المشغولات عند 38 دينارا كويتيا.

 في حين وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 32.575 دينار كويتي.

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم نحو 303.975 دينار كويتي.

وبلغ سعر أونصة الذهب محلياً 1,350.725 دينار كويتي، ما يعادل نحو 4,375.6 دولار أمريكي في الأسواق العالمية.

ووفقا للأسعار المحلية لعيار 24، بلغ نصاب زكاة الذهب الشرعي لهذا اليوم (والبالغ 85 جراماً من الذهب عيار 24) نحو 3,691.125 دينار كويتي، وهو الحد الأدنى للقيم المادية التي تستوجب إخراج الزكاة عند مرور العام .

سعر الذهب سعر الذهب في الكويت الكويت دينار كويتي سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

المتهم

القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026

للمصريين.. 6 دول تقدم أموالا وحوافز للراغبين في الهجرة 2026.. اعرف المطلوب

الأهلي

مقابل مالي كبير.. نجم الأهلي يطلب الرحيل والانتقال إلى الشباب السعودي

الإيجار القديم

من سبتمبر.. زيادة 15% على الإيجار القديم وهذه حالات الإخلاء المبكر

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

ترشيحاتنا

اطارات السيارة

7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك.. ما هم؟

فيراري لوتشي

فيراري لوتشي الكهربائية تباع بسعر لا يصدق.. تفاصيل

Oppo Find X10 Ultra

تقارير تكشف مخاوف حصر هاتفي Oppo Find X10 Ultra وVivo X500 Ultra بالصين

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

بملابس ملفتة.. زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم
زوجة محمد رمضان تثير الجدل فى عيد ميلاد ابنتهم

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد