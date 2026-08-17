أسعار الذهب في الكويت اليوم.. عيار 21 بـ38 دينارا

شهدت أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 17 أغسطس 2026 حالة من الاستقرار ، وسط متابعة من المتعاملين للتداولات العالمية للمعدن النفيس.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 النقي مستوى 43.425 دينار كويتي.

بينما بلغ سعر الجرام من عيار 22 نحو 39.800 دينار كويتي.

وتداول سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشاراً واستخداماً في المشغولات عند 38 دينارا كويتيا.

في حين وصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 32.575 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم نحو 303.975 دينار كويتي.

وبلغ سعر أونصة الذهب محلياً 1,350.725 دينار كويتي، ما يعادل نحو 4,375.6 دولار أمريكي في الأسواق العالمية.

ووفقا للأسعار المحلية لعيار 24، بلغ نصاب زكاة الذهب الشرعي لهذا اليوم (والبالغ 85 جراماً من الذهب عيار 24) نحو 3,691.125 دينار كويتي، وهو الحد الأدنى للقيم المادية التي تستوجب إخراج الزكاة عند مرور العام .