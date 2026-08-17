أخبار أسوان| حصر السويقات وحملات نظافة عامة.. وبروتوكول تعاون لتحويل المحافظة لمركز إقليمي

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأحد الموافق: 16/8/2026 أحداث متنوعة.

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها لحصر السويقات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الوحدات المنتهية فترة تعاقدها أو المتأخر أصحابها عن سداد المستحقات المالية بما يسهم في تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه السويقات والحفاظ على موارد الدولة، تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

https://www.elbalad.news/7074833

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها الميدانية بمختلف القرى والأحياء من خلال تنفيذ أعمال النظافة والصيانة ورفع كفاءة شبكات المياه والإنارة ، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات والتصدى للمخالفات بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضارى وذلك بمتابعة نواب رئيس المدينة محمد ربيع ، وأحمد عبد الراضى ، ونجار عبد الرحمن ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار، تم متابعة أعمال صيانة شبكة المياه بنجع البليدة بالقرية، بجانب متابعة أعمال تشغيل عبارة العَدار من رمضان وصيانة مدخل المعدية واللانشات، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة ومحولات الإنارة بنطاق القرية.

https://www.elbalad.news/7074965

جهود متنوعة

وقع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بروتوكول تعاون بين المحافظة والأكاديمية بهدف الإستفادة من الخبرات العلمية والإستشارية للأكاديمية فى دعم خطط التنمية وتحويل أسوان إلى مركز إقليمى متكامل للخدمات اللوجستية والتجارية ، وبما يعزز من لبناء مستقبل لوجستى وإستثمارى أكثر تكاملاً فى عاصمة الإقتصاد الإفريقى .

فى إطار توجيهات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو تعظيم الإستفادة من المقومات الإستراتيجية لمحافظة أسوان ، وتعزيز مكانتها كبوابة جنوبية لمصر إلى الأسواق الإفريقية .

https://www.elbalad.news/7075048

نظمت مكتبة مصر العامة بأسوان إحتفالية بعنوان " وفاء النيل " بحضور السيد أسامة رزق نائب المحافظ ، وبمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العالتحويامة بالمحافظة ، إلى جانب عدد من رواد وأعضاء المكتبة ، وذلك فى إطار الإحتفاء بنهر النيل بإعتباره رمزاً للعطاء والخير والحياة ، وإرتباطه الوثيق بتاريخ وحضارة المصريين على مدار آلاف السنين وتم ذلك تحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

https://www.elbalad.news/7075056

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان جهودها المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام ، وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين تنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين .

https://www.elbalad.news/7075299