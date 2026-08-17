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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

باحث سياسي: حالة شتات وتفتت أصابت التنظيم الدولي للإخوان مؤخرا

جمال رائف
جمال رائف
محمود زيدان

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف، الباحث والمحلل السياسي، أن التجربة المصرية في مجابهة الفكر المتطرف، ولا سيما في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، أحدثت أثراً بالغاً تكلل بإنهاء وجود هذا التيار المتطرف على الخريطتين الإقليمية والدولية. 

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، في برنامج “مساء جديد” المذاع عبر قناة "المحور"، أن حالة الشتات والتفتت التي أصابت التنظيم الدولي للإخوان مؤخراً، بالتوازي مع الإجراءات والقرارات الحازمة التي بدأت تتخذها برلمانات دول العالم ضد التنظيم، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المجتمع الدولي بات يتبنى اليوم نظرة مغايرة وواقعية حيال خطر هذه الجماعة المتطرفة.

وأشار "رائف" إلى أن نجاح التجربة المصرية لم يكن وليد الصدفة أو نتاج تحركات غير منهجية، بل جاء عبر رؤية متكاملة وإرادة ساطعة تجلت مع اندلاع ثورة 30 يونيو.

 وأشار إلى أن هذه المنهجية الوطنية ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، تقدمها محور المجابهة المسلحة والعسكرية الحاسمة ضد العناصر التكفيرية، والمحور الثاني تمثل في المجابهة الفكرية الشاملة، التي اعتمدت على تجديد الخطاب الديني، وتطوير المنظومة الإعلامية، وإيقاظ الوعي الجمعي لدى المواطنين لمواجهة الأفكار الهدامة بالفكر التنويري المستنير.

وأشار إلى أن المحور الثالث والمتمثل في التنمية والإعمار؛ بعد أن قطعت الدولة الطريق أمام الجماعات الإرهابية لمنعها من استغلال الحاجات الاقتصادية والظروف المعيشية للمواطنين أو الاستثمار في عوزهم لتجنيد الشباب، مما جعل من النموذج المصري تجربة ملهمة وحاسمة في تجفيف منابع الإرهاب من جذورها.

رائف جمال الجماعة الإرهابية الدولة المصرية جماعة الإخوان آليات مجابهة الإرهاب الفكر المتطرف

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