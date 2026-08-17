نائبة وزير الخارجية الهندي: بذلنا كل جهد ممكن لاسماع صوت دول الجنوب العالمي

قالت السفيرة سريبريا رانجاناثان، نائبة وزير الخارجية الهندي، إن منتدى بريكس وأجندة المجموعة يتطوران بمرور الوقت، وهو أمر لا بد منه.

وأضافت خلال لقاء خاص مع الإعلامية دكتور منى شكر، في برنامج "العالم شرقا"، على قناة القاهرة الإخبارية، أن ما نشهده اليوم هو أن أجندة بريكس تركز بصورة واضحة على القضايا المعاصرة التي يواجهها العالم، سواء تعلق الأمر بالحوكمة العالمية، أو الأمن الغذائي، أو أمن الطاقة، أو البنية التحتية الرقمية العامة، أو التنمية التي يقودها المواطنون.

وأوضحت أن المناقشات الجارية حاليًا خلال فترة رئاسة الهند تمحورت حول هذه القضايا، التي تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدول في الوقت الراهن.

صوت الجنوب

وأكدت أن الهند بذلت كل جهد ممكن لضمان إيصال صوت الجنوب العالمي بوضوح في هذه المناقشات، حتى يتسنى أخذ شواغل كل دولة وأولوياتها واحتياجاتها في الحسبان، وضمان فهمها وإدماجها فيما يتم القيام به في إطار بريكس.