طريقة عمل كيك التين مع صوص اللبن الرائب.. جديدة ومختلفة

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كيك التين مع صوص اللبن الرائب، فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير كيك التين مع صوص اللبن الرائب



● 3 بيضات

● 1 و ½ كوب سكر

● كوب زيت

● 2 كوب دقيق

● ملعقة صغيرة جوزة الطيب

● ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

● ملعقة صغيرة قرفة

● ملعقة صغيرة ملح

● ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ½ كوب لبن رائب

● ملعقة صغيرة فانيليا

● كوب تين مفروم خشنًا



صوص اللبن الرائب:



● ½ كوب لبن رائب

● ½ كوب سكر

● ¼ كوب زبدة

● 1 و ½ ملعقة صغيرة نشا ذرة

● ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة تحضير كيك التين مع صوص اللبن الرائب



سخن الفرن إلى 350 فهرنهايت. ادهن قالب أنبوب مقاس 10 بوصات وافرشه بالدقيق.

اخفق البيض حتى يصبح لونه أصفر فاتح. أضف السكر والزيت واخلط جيدًا.

اخلط الدقيق مع البهارات والملح. أضف نصفه إلى الخليط، ثم اللبن الرائب

ثم النصف الآخر مع البيكنج صودا مذابة في ماء، ثم الفانيليا.

أضف التين وقلّب حتى يتوزع بالتساوي.

اسكب الخليط في القالب، واخبزه لمدة 40–50 دقيقة.

أثناء الخبز، حضّر الصوص: اخلط جميع المكونات على نار متوسطة حتى يغلي بلطف.

عندما يبرد قليلًا، أضف الفانيليا. اسكب الصوص فوق الكعكة وهي دافئة، واتركها لتبرد تماما.