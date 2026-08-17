قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. الظلام يضرب غرب ليبيا بعد انهيار شبكة الكهرباء
أيمن يونس: بلاش ننفخ حمزة عبد الكريم
هل تُغني الصدقة والصيام عن الصلاة الفائتة؟
سماع الشهود في محاكمة 42 متهما في قضية خلية داعش المرج.. اليوم
سنك فوق الـ40 ومش لاقي شغل؟.. وزارة العمل تتيح لك الفرصة| قدم الآن عبر هذا الرابط
اندلاع حريق بمحلات أدوات مدرسية في قنا
استعرضوا بالموتوسيكلات وعرضوا حياة المواطنين للخطر.. الداخلية تضبط 12 قائد دراجة نارية في البحيرة
ترامب يعود إلى ملف سد النهضة.. أمريكا تعرض استئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا
ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأطراف الصناعية بالأزبكية.. ومصادرة 3150 قطعة
نائبة أمريكية سابقة تحذر: واشنطن تبحث استخدام السلاح النووي ضد إيران
في أول ظهور لها.. فتاة أرابيلا تكشف تفاصيل اللحظات الحاسمة لمساعدة مصابي الانفجار
نائبة وزير الخارجية الهندي: مصر أم الدنيا.. وطبيعي استهل جولتي بالمنطقة من القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك التين مع صوص اللبن الرائب.. جديدة ومختلفة

كيك التين مع صوص اللبن الرائب
كيك التين مع صوص اللبن الرائب

قدمت الشيف نيرمين هنو على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل كيك التين مع صوص اللبن الرائب، فهي من الحلويات اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير كيك التين مع صوص اللبن الرائب


● 3 بيضات

● 1 و ½ كوب سكر

● كوب زيت

● 2 كوب دقيق

● ملعقة صغيرة جوزة الطيب

● ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

● ملعقة صغيرة قرفة

● ملعقة صغيرة ملح

● ملعقة صغيرة بيكنج صودا

● ½ كوب لبن رائب

● ملعقة صغيرة فانيليا

● كوب تين مفروم خشنًا


صوص اللبن الرائب:

● ½ كوب لبن رائب
● ½ كوب سكر
● ¼ كوب زبدة
● 1 و ½ ملعقة صغيرة نشا ذرة
● ¼ ملعقة صغيرة بيكنج صودا
● ملعقة صغيرة فانيليا


طريقة تحضير كيك التين مع صوص اللبن الرائب


سخن الفرن إلى 350 فهرنهايت. ادهن قالب أنبوب مقاس 10 بوصات وافرشه بالدقيق.

اخفق البيض حتى يصبح لونه أصفر فاتح. أضف السكر والزيت واخلط جيدًا.

اخلط الدقيق مع البهارات والملح. أضف نصفه إلى الخليط، ثم اللبن الرائب

ثم النصف الآخر مع البيكنج صودا مذابة في ماء، ثم الفانيليا.

أضف التين وقلّب حتى يتوزع بالتساوي.

اسكب الخليط في القالب، واخبزه لمدة 40–50 دقيقة.

أثناء الخبز، حضّر الصوص: اخلط جميع المكونات على نار متوسطة حتى يغلي بلطف.

عندما يبرد قليلًا، أضف الفانيليا. اسكب الصوص فوق الكعكة وهي دافئة، واتركها لتبرد تماما.

كيك التين مع صوص اللبن الرائب مقادير كيك التين مع صوص اللبن الرائب طريقة تحضير كيك التين مع صوص اللبن الرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التحركات الأخيرة

وزير التعليم العالي

الطب 85% والأسنان 79% والهندسة 68%.. إعلان الحدود الدنيا لكليات الجامعات الأهلية

حارس صلاح

بسبب الجماهير.. طرابزون سبور يتخذ قرار جديدا بشأن محمد صلاح.. ماذا حدث؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي الجديد لـ183 يوم..ويكشف السبب

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

بعدما توفى 7 من عائلته.. عم إبراهيم يلحق بضحايا حادث الدواويس

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

ترشيحاتنا

يارا السكري

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر

مي عز الدين

بالكاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار

بوسي

بوسي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

صور خاصة قبل انطلاق عرض مسلسل بنج كلي.. الليلة

مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي
مسلسل بنج كلي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد