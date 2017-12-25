Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

كشفت Hyundai عن سيارتها الفان Grand Starex موديل 2018 بتحديثات خاصة، وإن كان التحديثات التى طالت السيارة لم تتمكن من أن تطول التصميم الخارجى بصورة كاملة الأمر الذى جعلها لم يختلف كثيرا عن الموديل السابق 2017، رغم أن أول موديل للسيارة أطلق عام 2007.
وتوفرت السيارة للحجز في كوريا الجنوبية وتم تغيير المصابيح الأمامية العمودية لأفقية والجزء السفلي من الصادم الأمامي وشبكة التهوية المتغيرة والألواح الربعية وغطاء المحرك وكلهم أجزاء جديدة يجعلون السيارة معاصرة وحديثة، كما توجد مصابيح خلفية بتصميم C والنسخة الأعلى من السيارة Urban مع وحدات إضاءة نهارية LED ومصابيح خلفية LED.
وزادت السيارة في الطول وزيادة الجانب الرياضي وبلغ طول قاعدة العجلات 3.2 متر وبلغ طول السيارة 5.150 متر وتتسع لتسعة مقاعد في نسخة Urban كما يمكن أن تبلغ السعة للركاب 11 أو 12 راكب في الاصدارات الوسطى.
التغييرات داخل السيارة كانت كبيرة وتشمل تطعيمات خاصة ونظام ترفيهي 8 بوصة مستعار من i30 وعجلة قيادة رباعية الأذرع وذراع نقل حركة مطور.
ويوجد في السيارة محرك 2.5 لتر تيربو ديزل بقوة 140 حصانا وعزم دوران 353 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 5 سرعات ويمكن استخدام تكنولوجيا الشحن التوربيني لتبلغ قوة السيارة 172 حصانا وعزم دوران 451 نيوتن متر. وسيبلغ سعر أرخص نسخة من السيارة Style بداية من 19.625 دولار والنسخة الأعلى Urban تبلغ 28.040 دولار.