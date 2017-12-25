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سيارات

Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

الإثنين 25/ديسمبر/2017 - 10:02 م
Hyundai‏ تكشف عن
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحدثيتها الجديدة
تامر عاشور
كشفت ‏Hyundai‏ عن سيارتها الفان ‏Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثات خاصة، وإن كان التحديثات التى طالت ‏السيارة لم تتمكن من أن تطول التصميم الخارجى بصورة كاملة الأمر الذى جعلها لم يختلف كثيرا عن الموديل السابق ‏‏2017، رغم أن أول موديل للسيارة أطلق عام 2007.‏

وتوفرت السيارة للحجز في كوريا الجنوبية وتم تغيير المصابيح الأمامية العمودية لأفقية والجزء السفلي من الصادم الأمامي ‏وشبكة التهوية المتغيرة والألواح الربعية وغطاء المحرك وكلهم أجزاء جديدة يجعلون السيارة معاصرة وحديثة، كما توجد ‏مصابيح خلفية بتصميم‎ C ‎والنسخة الأعلى من السيارة‎ Urban ‎مع وحدات إضاءة نهارية‎ LED ‎ومصابيح خلفية LED‏.‏

وزادت السيارة في الطول وزيادة الجانب الرياضي وبلغ طول قاعدة العجلات 3.2 متر وبلغ طول السيارة ‏‏5.150 متر وتتسع لتسعة مقاعد في نسخة‎ Urban ‎كما يمكن أن تبلغ السعة للركاب 11 أو 12 راكب في الاصدارات ‏الوسطى.

التغييرات داخل السيارة كانت كبيرة وتشمل تطعيمات خاصة ونظام ترفيهي 8 بوصة مستعار من‎ i30 ‎وعجلة ‏قيادة رباعية الأذرع وذراع نقل حركة مطور‎.‎

ويوجد في السيارة محرك 2.5 لتر تيربو ديزل بقوة 140 حصانا وعزم دوران 353 نيوتن متر مع ناقل حركة مانيوال ‏من 6 سرعات أو أوتوماتيك من 5 سرعات ويمكن استخدام تكنولوجيا الشحن التوربيني لتبلغ قوة السيارة 172 حصانا ‏وعزم دوران 451 نيوتن متر. وسيبلغ سعر أرخص نسخة من السيارة‎ Style ‎بداية من 19.625 دولار والنسخة الأعلى‎ ‎Urban ‎تبلغ 28.040 دولار. ‎
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور
Hyundai‏ تكشف عن Grand Starex‏ موديل 2018 بتحديثاتها الجديدة.. صور

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