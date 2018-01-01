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رياضة

رسميًا .. الأهلي بديلا ليوفنتوس الإيطالى فى مواجهة نجوم العرب

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
عمرو الحلواني
قرر فؤاد أنور، نجم المنتخب السعودي السابق، استقدام الأهلي المصري للمشاركة في مهرجان تكريمه المقرر إقامته في فبراير المقبل.

وسيكون الأهلي، بدلًا من يوفنتوس الإيطالي الذي كان أنور يرغب في استقدامه لخوض مباراة ودية، ضمن مهرجان تكريمه.

وقال أنور في تصريحات صحفية سعودية، إنَّ استبعاد حضور يوفنتوس ليس بسبب الأمور المالية، مضيفًا أنه سيدعو لاعبين عرب ليلعبوا بجانب لاعبين من المنتخب السعودي.

ولعب أنور، مع نادي الشباب السعودي، طوال مشواره الكروي، قبل أن يختتم مسيرته مع النصر.

وشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم 1994 وسجل هدفين ليساعده في التأهل للدور الثاني، وشارك في مونديال 1998، وشارك أيضًا مع النصر بكأس العالم للأندية عام 2000.

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