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أخبار البلد

مجلس القبائل العربية يعلن انضمامه لحملة "علشان تبنيها"

الإثنين 01/يناير/2018 - 10:31 ص
الشيخ عصمت العقبي
الشيخ عصمت العقبي
محمد وديع
أعلن المجلس العمومي للقبائل العربية، قبائل بني عقبة العقبي، بمصر وشبه جزيرة العرب، عن انضمامه لحملة "علشان تبنيها" والخاصة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية ثانية، وذلك للوقوف إلى جانب الدولة المصرية، وتأكيد الشرعية الرسمية للرئيس، بحسب بيان رسمي للمجلس ورد للموقع نسخة منه.

وقال الشيخ عصمت العقبي، شيخ المجلس العمومي بمصر وشبه جزيرة العرب، إنه من المقرر أن يعقد المجلس مؤتمرا موسعا لإعلان الانضمام للحملة، خلال شهر يناير الجاري بحضور القيادات بالمجلس من مختلف المحافظات إضافة للقيادات السياسية والشعبية والحزبية بمحافظة الجيزة ومركز البدرشين حيث مقر المجلس بنزلة الشوبك.

وتابع الشيخ خلال توقيعه على استمارة "علشان تبنيها" أنه لا هدف للرئيس السيسى سوى تحقيق النهضة الشاملة والحقيقية على أرض مصر وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وفى مقدمتهم البسطاء والفقراء من محدوى الدخل وغير القادرين وأن الرئيس السيسى كل هدفه بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

من جانبه أكد الشيخ راشد العقبي، وكيل المجلس، تأييده التام لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية لما حققه من إنجازات كبيرة ومتعددة فى مختلف المجالات وفى جميع أنحاء مصر.

وأكد أن مشايخ القبائل سوف يعلنون خلال المؤتمر الموسع المقرر عقده عن تأييدهم التام كذلك لأبطال القوات المسلحة المصرية الباسلة وأجهزة الشرطة فى حربهم الناجحة ضد ظاهرة الارهاب الأسود، لافتا إلى أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن يهدأ لها بال حتى يتم القضاء نهائيا على الإرهاب وتطهير مصر من دنس الإرهاب والإرهابيين.
الشيخ راشد العقبي الشيخ راشد العقبي
الشيخ حمدي العقبي الشيخ حمدي العقبي

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