بعد 3 ساعات من العام الجديد .. 5 مشاهد للدماء في محل خمور العمرانية

قبل مرور اليوم الثالث علي شهداء حادث استهداف كنيسة مارمينا بحلوان، استيقظت محافظة الجيزة في الساعات الأولي من صباح أول ايام العام الجديد، علي واقعة جديدة بعد استهداف ملثمين لأحد المحلات التجارية لبيع المشروبات الكحولية بمنطقة العمرانية الأمر الذي أسفر عن مقتل شخصين في الحادث.



دماء الفجر



في غضون الساعة الثالثة من فجر أول ايام العام الجديد 2018، أطلق مسلحون النيران على محل لبيع الخمور بمنطقة العمرانية ما أسفر عن مقتل شخص واصابة آخر، حيث أشارت التحريات الأولية والمعاينات أن مسلحا يستقل توك توك توقف أمام محل لبيع البيرة والخمور بالعمرانية واطلق منه وابلا من الأعيرة النارية صوب المتواجدين امامه وفر هاربا.



الكاميرات



وبعد الحادث بدقائق انتقل الرائد محمد داود رئيس مباحث العمرانية لمكان حادث إطلاق النار، حيث تم تفريغ 30 دقيقة نُفذت خلالهم الجريمة من كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان لتحديد هويتهم وسرعة ضبطهم.



طلقات نارية



ورفع خبراء الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة عشرات من فوارغ طلقات نارية من موقع الهجوم، كما تولي الخبراء اخذ عينة من دماء الضحايا ورفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة لفحصها وفحص آثار الطلقات على جدران المحل لبيان اعيرتها ووضع تصور لكيفية حدوثها ومسافة إطلاق النيران.



كنائس العمرانية



وخلال ذلك رفعت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حالة الاستنفار القصوى والطوارئ أمام 8 كنائس بحي العمرانية،دفعت الاجهزة الامنية بإشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بقوات دعم إضافية لتأمين كنائس العذراء مريم، والقديسة دميانة، ومارمينا، والملاك سوريال، والكنيسة الانجيلية وكنائس أخرى بحي العمرانية.



دفن الجثامين



وانتقل فريق من نيابة العمرانية بإشراف المستشار أحمد الأبرق المحامي العام الأول إلي مستشفي أم المصريين لإجراء مناظرة جثتي ضحيتي الحادث، ومن ثم التصريح بدفنهما.