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أخبار البلد

5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور

الأربعاء 03/يناير/2018 - 10:22 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
شهد ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة احتفالا جماهيريا حاشدا لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" لدعم ترشح رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

- 11 مليون
وخلال الاحتفالية أعلن محمد هيبه أمين عام حملة كلنا معاك من أجل مصر عن عدد الاستمارات التى وقعها المواطنون لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية وهى ١١ مليونا ٨١٥ ألفا ٥٤٨ استمارة .

- العاب نارية
وعقب الاعلان عن الوصول لأكثر من 11 مليون توقيع لدعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية انطلقت الألعاب النارية فى سماء الاستاد.

- أحمد جمال
وعقب ذلك أحيا الفنان محمد جمال الاحتفالية الكبرى حيث قدم باقة من الأغانى الوطنية وسط ترحيب الحضور.

- محمد فؤاد
كما دعا الفنان محمد فؤاد المتوجدين في الاحتفالية، الاحتفال بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

- عشرات السنين
وقال المهندس محمد هيبه الأمين العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر أن البلاد قبل ثورة ٣٠ يوليو كانت شبه دولة ولكن بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبحنا دولة قوية، مضيفا ان إنجازات الرئيس خلال فترة توليه الأولى تفوق الانجازات التى تمت خلال عشرات السنين الماضية، مؤكدا انها كانت تتطلب عشرات السنين مثل حل مشكلة الكهرباء وبناء العاصمة الادارية الجديدة وغيرها انجزها الرئيس السيسي خلال ثلاث سنوات ونصف فقط.
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور
5 مشاهد في إعلان «كلنا معاك من أجل مصر» جمع 11 مليون توقيع على دعم الرئيس السيسي لولاية ثانية .. صور

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