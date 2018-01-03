عمدة نيويورك: 1500 حاجز خرساني لمواجهة الهجمات الإرهابية بالولاية

أعلن عمدة ولاية نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو التخطيط لتركيب 1500 حاجز من الصلب في شوارع الولاية لمنع وقوع هجمات إرهابية عبر السيارات "دهس".



وقال دي بلاسيو وفق شبكة "بي بي سي" البريطانية إن الحواجز الأمنية جزء من استثمار بقيمة 50 مليون دولار (37 مليون جنيه استرليني) في البنية التحتية الأمنية بالولاية.



وتأتي هذه الخطوة بعد هجومين بواسطة سيارات في عام 2017 أسفرا عن مقتل تسعة أشخاص، وستحل الحواجز الدائمة الجديدة محل الكتل الخرسانية المؤقتة التي وضعت بعد وقوع الحوادث.



وأضاف في مؤتمر صحفي بميدان تايمز سكوير بولاية نيويورك: ""أريد أن أخبركم بأن هذه هي أشد أنواع الهجمات الجبانة - عندما يحرك شخص بسيارة إلى مجموعة من المارة الأبرياء، إنه أمر مثير للاشمئزاز".



يذكر أن ولاية نيويورك الأمريكية تعرضت لهجمات إرهابية العام الماضي، أسفرت عن مقتل 9 أشخاص.