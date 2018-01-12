توقعات المواطنين لمباراة السوبر بين الاهلى والمصرى.. فيديو

يواجه فريق الأهلي، بطل النسخة الماضية من الدوري والكأس، في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، فريق المصري البورسعيدي، وصيف النسخة الماضية من الكأس؛ فى إطار كأس السوبر، وتحمل المباراة رقم 15، وتُقام للعام الثالث على التوالي بملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.



وتشهد دائمًا مباريات الفريقين، إثارةً كبيرةً خاصة في الـ6 سنوات الأخيرة لأسباب عدة؛ منها الأحداث المؤسفة التى وقعت بحق جماهير الأهلى باستاد المصرى البورسعيدى، وتسببت في استشهاد 74 مشجعًا، بالإضافة إلى وجود حسام البدرى على رأس الإدارة الفنية للفريق الأحمر، حيث سبق "للبدرى"، مواجهة حسام حسن المدير الفنى للمصرى 9 مرات من قبل كانت له الغلبة فى 5 مرات منها، وتعادل فى 3 مرات، وخسر مرة واحدة.



"صدى البلد" سأل الجماهير عن اللقاء، ولمن ستكون الغلبة فيه؟ وهل سيستفيد حسام البدرى ولاعبيه من الفوز بآخر لقاء لهم بالدورى العام على نادى الزمالك بثلاثية نظيفة يوم الاثنين الماضى؟ أم أن حسام حسن سيكون له رأي آخر هو ولاعبيه ويحققون أول بطولة لهم هذا العام، وأول كأس سوبر لفريقهم الذي لم يسبق له المشاركة فى مباراة سوبر؟.



جماهير الأهلي أجمعت على أن الفوز سيكون حليف فريقها، قائلة: "مصرى مين إحنا على الكل معلمين"، متوقعة فوز فريقها بهدفين لهدف يحرزهما عبد الله السعيد ووليد أزارو"، مؤكدين أن حسام البدرى ولاعبيه سيدخلون المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد الفوز على الزمالك بثلاثية نظيفة، وأن حسام حسن ولاعبيه سيكتفون بالفرجة فقط.



وأقيمت "14" مسابقة لبطولة السوبر، بدءًا من موسم "2001 -2002"، شارك فيها "7" فرق، هي الزمالك، وغزل المحلة، والمقاولون العرب، والأهلي، وإنبي، والإسماعيلي، وحرس الحدود ليصبح المصرى البورسعيدى ثامن فريق يشارك فى البطولة فى نسختها رقم "15".



ويشارك الأهلى للمرة رقم "11" على التوالى منذ "2003"، وللمرة رقم "12" في تاريخه وهو الأكثر تتويجا باللقب "9" مرات، منها "4" مرات متتالية مرتين، الأولى فى الفترة من "2005 حتى 2008"، والثانية من "2010 حتى 2015".