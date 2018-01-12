"كلنا معاك من أجل مصر" بالأقصر تطلق مبادرة لخلق التوعية السياسية لدى السيدات

أطلقت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة الأقصر مبادرة جديدة تحت شعار "قوتك في مشاركتك" وذلك لخلق التوعية السياسية لدى السيدات بمنطقة صعيد مصر وحثهن على المشاركة السياسية الإيجابية من خلال التصويت بالانتخابات.



وأوضحت شيرين النجار، أمينة المرأة بحملة "كلنا معاك من أجل مصر" بمحافظة الأقصر- في تصريح اليوم/ الجمعة/- أن الحملة استهدفت في المقام الأول توعية المرأة سياسيا باعتبارها العنصر الأول والأساسي في الأسرة، مشيرة إلى أن فعاليات المبادرة سوف تتضمن عقد الكثير من اللقاءات الشعبية مع السيدات بمختلف القرى والنجوع وبخاصة المناطق النائية، وذلك حرصا على جذب تلك الفئة من السيدات وإشراكهن بالعملية السياسية.



وأكدت شيرين النجار أنه تم اختيار شعار (قوتك في صوتك) وذلك لإلقاء الضوء على حجم الأهمية التي تكتسبها المرأة المصرية في إدارة العملية السياسية.