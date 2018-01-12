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برلمان

رئيس «دفاع البرلمان»: النظام السوداني يحاول افتعال المشاكل مع مصر

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:05 م
النائب كمال عامر
النائب كمال عامر
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن ارتداء الرئيس السودانى عمر البشير، الزي العسكري، أمام اجتماع حاشد بولاية سنار، رسالة منه للسودانيين خصوصًا وأنه يمر بمشاكل داخلية كثيرة.

وقال "عامر" فى تصريحات صحفية، إن النظام السوداني يحاول افتعال المشاكل مع مصر لـ " التغطية " علي الأزمات التي يواجهها مع الشعب السوداني.

وشدد علي أن " البشير " تعرض لاغراءات متعددة من قطر وتركيا، جعلته يؤجر جزيرة سواكن للأخيرة، بالإضافة إلي موقفه السلبي تجاه مباحثات سد النهضة.

وأكد " عامر" أن نظام السودان يعلم تماما قوة مصر وأنها وقفت ولا تزال مع الشعب السوداني الشقيق، خصوصاَ أن مصر والسودان دولة واحدة منحها الرئيس جمال عبدالناصر استقلالها، مشيرًا إلى أن مصر دافعت وستظل تدافع عن السودان وشعبه الشقيق.

ونوه إلى أن هناك نحو 4 ملايين سودانى يعيشون بمصر ويتم معاملتهم باعتبارهم أشقاء لنا.

وكان السودان قد أعلن أمس بشكل رسمي أنه يتحسب لتهديدات أمنية من مصر وإريتريا بعد تحركات عسكرية لهاتين الدولتين في منطقة "ساوا" المتاخمة لولاية كسلا شرقي البلاد.

وأعرب الرئيس السوداني عمر البشير عن التوق إلى الشهادة واللحاق بمسؤولين سودانيين قتلا في سنوات سابقة في كارثتين جويتين، وقال البشير مرتديا الزي العسكري أمام اجتماع حاشد بولاية سنار:"كلنا شوق للحاق بإخواننا الشهداء".

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