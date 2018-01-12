القليوبية فى أسبوع.. عشماوى وممثل مجلس الوزراء يناقشان دفع مشروعات الصحة والإسكان.. تنفيذ 22 مشروعا للمياه والصرف الصحى باستثمارات 683 مليون جنيه .. وغلق 182 منشأة طبية مخالفة

محافظ القليوبية: التعامل بالقانون مع المخالفات والمنشآت الحاجبة لرؤية النيل

العثور على كميات من الأدوية بجوار مستشفى القناطر العام بالقليوبية

محافظ القليوبية: 55 مليون جنيه لمشروعات رصف الطرق بالقرى والمدن

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث طوال الأسبوع الماضي، حيث التقي اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية مع اللواء هشام السوداني من مجلس الوزراء والدكتور عبدالعاطي الغنيمي مدير عام مستشفي بنها التعليمي والمهندسة وفاء شرف مدير عام مديرية الإسكان بالقليوبية.وذلك لبحث دفع استئناف أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي بعد توقفها منذ عام 2006 لخدمة أهالي القليوبية وكذا الإسراع باستكمال أعمال بناء العمارات السكانية بعرب العليقات (172) عمارة وذلك ضمن خطة المحافظة في حل المشكلة السكانية بالقليوبية.كما أعلن المحافظ، انه قد تم الانتهاء من تنفيذ 22 مشروعا لمحطات المياه والصرف الصحى بإستثمارات بلغت 683 مليون جنيه ونصف على مستوى قرى ومدن المحافظة، مؤكدا أن المشروعات الجديدة من شانها ان تحدث انفراجة كبيرة فى قطاع المياه والصرف الصحى بالمحافظة والعمل على خدمة المواطنين .واضاف أن القليوبية تعد الأولى على مستوى المحافظات في تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي حيث تم توصيل خدمة الصرف الصحى لمدن المحافظة بنسبة 100% بينما تصل في القرى بنسبة 33.5% مشيرا الى ان هناك مشروعات اخرى جارى تنفيذها تستهدف الوصول الى باقى القرى المخدومة بمختلف مناطق المحافظة.واكد انه تم تمويل عدد من المشروعات الاخرى من خارج خطة الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي ومنها مشروع تطوير القرى الاكثر احتياجا بمناطق العكرشة بالخانكة والابيارى بطوخ وبتمدة ببنها وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.وشدد على أن نهر النيل ملك لكل المواطنين بالمحافظة وليس حكرا على أحد ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له دون أي قيود أو شروط أو مقابل رسوم ماليه وسيتم التعامل بالقانون مع كل المخالفات والمنشأت التي من شأنها حجب رؤية النيل عن أعين المواطنين.جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ مع أصحاب النوادي والمنشأت المقامة بالمخالفة على نهر النيل في مدن بنها والقناطر الخيرية وكفر شكر وشبرا الخيمة وذلك بهدف الإتفاق على إعطاء مهلة ليتم إخلاء 10 متر من نقطة خط التهذيب التي تم تحديها من قبل اللجنة المشكلة من مركز بحوث المياه بوزارة الريوتم الاتفاق مع جميع الحاضرين من أصحاب حق الانتفاع لهذه الاماكن والمستأجرين على الإخلاء في الموعد المحدد وإقامة ممشي على النيل ليكون متنفسا للبسطاء أو إسخدمها كممر لمعدات الري المسئولة عن التطهير أو التجريف.وأضاف المحافظ، أنه سيتم التعامل مع المخالفات مباشرة فور إنتهاء المدة وسيتم إزالة أي منشأت داخل المساحة المحددة المتفق على إخلائها تنفيذا للقانون وإسترداد حق الشعب.من جهته، أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية غلق 182 منشأة طبية مخالفة عبارة عن “عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل ومستشفيات وصيدليات على مستوى مراكز المحافظة خلال شهر ديسمبر الماضى لكونها تمثل خطورة على صحة وسلامة المواطنين.وأشار الى أن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية من خلال الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية داخل نطاق المحافظة وإصدار تراخيص لها والمرور عليها ومتابعتها بعد الترخيص لافتا إلى أن قرارات الغلق جاء لمخالفة شروط وزارة الصحة وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى وعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت.وأكد استمرار تكثيف المرور الميداني على المستشفيات الحكومية والخاصة والوحدات الصحية ومعامل التحاليل والمراكز الطبية للتأكد من إتباعها كافة الإجراءات القانونية السليمة والتأكد من عملها بطريقة آمنة حرصا على الصحة العامة للمواطنين.من ناحية أخرى تكثف الأجهزة الأمنية والرقابية بالقليوبية من جهودها لسرعة كشف غموض حادث العثور على كمية من الادوية ملقاة بجوار شارع مستشفى القناطر العام وقامت لجنة من مديرية الصحة والتفتيش الصيدلى بالمحافظة بمعاينة الادوية وتسجيلها والتحفظ عليها بعد تحرير محضر اثبات حالة بقسم الشرطة.وقال إنه فور تلقى البلاغ بالعثور على الأدوية تم تشكيل لجنة لجرد وتفتيش صيدلية المستشفى وحال ثبوت أنها تخص مديرية الصحة أو المستشفى سيعاقب المخطئ والمسئول عن ذلك أشد العقاب حتى ولو كانت منتهية الصلاحية.وشدد أننا تعاملنا مع الموقف سريعا وننتظر التحقيقات لنتأكد من تبعية الأدوية لنا من خلال رقم التشغيلة والأختام من عدمه ومن أين أتت ومصدرها وكيف وصلت الشارع.فيما أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه يجرى حاليا أعمال رصف الشوارع الداخلية بقرى ومدن طوخ وبنها وكفر شكر بالاسفلت و بلاط الانترلوك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه لخدمة المواطنين.وأشار إلى أنه جار أيضا الانتهاء من أعمال رصف وإحلال وتجديد عدد من الطرق بمدن قليوب وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية والخصوص وشبين القناطر والخانكة بتكلفة تقديرية تصل الى 30 مليون جنيه.وقال إن أعمال الرصف تتم بالتنسيق مع وزارة الانتاج الحربى وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين لسيولة الحركة المرورية والسير مضيفا أنه تم توجيه أكثر من 50% من قيمة اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة عن العام المالى 2017/2018 الى اعمال الرصف وتغطية الشوارع الداخلية ببلاط الانترلوك.