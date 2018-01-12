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اقتصاد

جمارك الأقصر تحرر 327 محضرا تهرب بـ10.6مليون جنيه خلال عام

الجمعة 12/يناير/2018 - 11:21 م
صدى البلد
محمد يحيي
كشف تقرير صادر عن إدارة مكافحة التهريب الجمركي بالأقصر برئاسة محمد شمس عن تحرير 327 محضرا خلال العام الماضي بقيمة بلغت 10.6 مليون جنيه لبضائع (خمور، أجهزة كهربائية، سجائر، قطع غيار سيارات، قطع غيار موتوسيكلات، نقد أجنبى ومصرى، ملابس، ساعات، ادوات منزليه، ادوات صحية، موبايلات، نظارات، أحذية، وغيرها).

وذكر التقرير أن جملة الرسوم الجمركية المقدرة بلغت 3.6مليون جنيه منها ضبطيات النقد المحلي والاجنبي 1.425مليار جنيه.

كما بلغت الرسوم المقدرة علي البضائع نحو 113.3مليون جنيه، اما النقود المتحفظ عليها لدي النيابة العامة فبلغت 897.8جنيه و 70 ألف دولار.

وتم تشكيل لجنة فنية من "محمد المغربي، الحسين على عبدالله، منصور محمد محمدين، على علام محمــــــد، محمد عبدالله أحمــد، رومانى حنا جنــدى، محمد الليثى أحمـد، عبد الجواد حمام على".

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