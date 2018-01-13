ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محامي ترامب يكشف حقيقة لقاء ترامب بنجمة الإباحية «ستورمي دانيلز»

السبت 13/يناير/2018 - 11:23 ص
صدى البلد
على صالح
نفى محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحة ما تداولته صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير نشرته عن أن ترامب واعد جنسيا النجمة الإباحية ستيفاني كليفورد، بعد أن ساعد محاميه على تسهيل دفع للممثلة في أكتوبر 2016 مقابل صمتها.

وقال مايكل كوهين، المحامي الشخصي لترامب، إن الرئيس: "ينكر بشدة اللقاء"، لكنه لم يتطرق الى الأموال المزعومة وفق ما نشرته شبكة «سى إن إن».

واستند التقرير، إلى قول أشخاص مطلعين على هذه المسألة، إن «كوهين» رتب دفع مبلغ 130 ألف دولار إلى «كليفورد» والمعروفة باسم الشهرة «ستورمي دانيلز»، قبل شهر من الانتخابات الرئاسية.

وانكر «كوهين» حدوث اللقاء الجنسي، ولم تؤكد شبكة «سي ان ان» بشكل مستقل تقارير «وول ستريت جورنال». 

وأضاف محامي الرئيس ترامب، فى بيان نشرته شبكة «سى ان ان» الاخبارية «إن هذه الشائعات عممت مرارا وتكرارا منذ عام 2011».

وتابع: «االرئيس ترامب أنكر مرة أخرى مثل هذا الحادث كما فعلت السيدة دانيلز».

وذكرت الشبكة الإخبارية أن كوهين - الذي كان واحدا من أفضل مساعدي ترامب - لم يعد على اتصال منتظم مع الرئيس الامريكي - وهي مسافة أجبرت عليها تحقيقات روسيا، حيث تم التشابك مع كوهين.

وقال مسؤول في البيت الابيض في بيان «انها تقارير قديمة ومعاد تدويرها نشرت ونشرت قبل الانتخابات».

وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن لقاء «دانيلز» المزعوم مع ترامب تم في يوليو 2006 بعد بطولة للجولف في بحيرة تاهو.

وفي بيان قدمه «كوهين» من «دانيلز» قالت فيه: «إن مشاركتي مع دونالد ترامب اقتصرت على عدد قليل من المظاهر العلنية ولا شيء أكثر من ذلك».

وأضافت: عندما التقيت ترامب، كان كريما وهناك شائعات بأنني تلقيت المال من دونالد ترامب، وهي أنباء كاذبة تماما، وإذا كان لدي بالفعل علاقة مع دونالد ترامب، فإنك لن تقرأ في الأخبار، يل سوف تقرأها في كتابي ولكن حقيقة الامر، ان هذه القصص ليست صحيحة».

وقال مصدران في «إيه بي سي نيوز» لشبكة «سي ان ان» إن «دانيلز» كانت على اتصال بمنتجي برنامج «صباح الخير يا امريكا» في خريف عام 2016 لتتحدث عن مقابلة محتملة وكانت مستعدة لمناقشة ترامب.

ترشيحاتنا

عودة طائرة "فلاى ناس" من الممر بسبب تسرب فى الوقود

المرور: فتح ٥ طرق صحراوية بعد زوال الشبورة الصباحية

في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية

كوبر يحدد موعد عودته للقاهرة

انتظام حركة قطارات الصعيد بعد توقفها 45 دقيقة بسبب «جاموسة»

الإسماعيلي يحصل على توقيع المهاجم الليبيري باتريك ليه

مطار أسوان يحتفل بحصوله على رخصة التشغيل الدولية.. صور

شاهد.. 100 صورة من حفل تامر حسني وميريام فارس

عودة أحمد حلمي ومنى زكي من الإمارات

محمد نجيب ينتظم في تدريبات الأهلي

3 نجوم خذلوا إليسا في أزمة حفلها بـ«دبي»

لجنة الكرة بالأهلي تحسم مصير ثلاثي الفريق الأول.. اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 100 صورة من حفل تامر حسني وميريام فارس

انطلاق مسرح الحقيبة بـ «ممر بهلر» بوسط البلد اليوم بعد تطويره.. صور

زينة تشعل «إنستجرام» بإطلالة ساحرة.. صور

مطار الغردقة ينظم فعالية لتنظيف أرض المهبط من المواد الغريبة.. صور

تامر حسني وميريام فارس يتألقان في حفل غنائي بالقاهرة الجديدة.. صور

فيديو

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم ..فيديو
في دقيقة.. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية
إغلاق 4 طرق بالجيزة بسبب أعمال الإصلاحات.. تعرف عليها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟

هل تتوقع انخفاض أسعار الملابس خلال الأوكازيون الشتوى؟