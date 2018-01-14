خط هجوم عقيم لفارس ميت عقبة.. الزمالك يسجل هدفا يتيما في آخر 5 مباريات

واصل نادي الزمالك إصابة جماهيره بخيبة الأمل، بعد خسارة نقطتين جديدتين امام الإنتاج الحربي، وخروجه من المربع الذهبي لبطولة الدوري، خلفا للأهلي والإسماعيلي والمصري وسموحة.



ومن الأرقام السلبية التي سجلها الفارس الأبيض، هو ضعف خط الهجوم، حيث لم يسجل الفريق خلال آخر 5 مباريات سوى هدف يتيم، على الرغم من القيمة التسويقية الكبرى لمهاجميه، كاسونجو كابونجو وأتشيمبونج وباسم مرسي، صلاح عاشور، خالد قمر.



والمباريات هي:

- الهزيمة من المقاولون 0/1

- الفوز على الأسيوطي 0/1

- الهزيمة من طلائع الجيش 0/1

- الهزيمة من الأهلي 0/3

- التعادل مع الإنتاج الحربي 0/0