ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الرئاسة: زيارة "السيسي" للمنوفية تأتي في إطار استراتيجية التنمية بمصر

الإثنين 15/يناير/2018 - 11:13 ص
صدى البلد
أ ش أ
صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المشروعات التي سيفتتحها ويتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في محافظة المنوفية ومن بينها مصنع للحديد وآخر للمنسوجات، تأتي في إطار المشروعات القومية الكبرى التي بدأها الرئيس ودشنتها الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث تم زرع البذرة، من 4 سنوات وبدأنا في جني الثمار.

وقال المتحدث، في تصريحات لقناة (دي إم سي) الفضائية اليوم، إن جميع قطاعات الدولة تشهد نهضة واضحة وواسعة ودفعا لعجلة التنمية في مختلف المجالات، وتأتي زيارة الرئيس السيسي للمنوفية في هذا الإطار.

وأضاف أن المواطن يتابع باستمرار نشاط الرئيس السيسي وأداء الحكومة، ومن الواضح أن هناك تغييرا كبيرا في معدلات تنفيذ مشروعات التنمية في جميع المجالات، في المشروعات الزراعية والمزارع السمكية والغذاء والإسكان والتشييد والنقل والطرق والكباري والكهرباء والزراعة والصحة .

وأوضح أن الرئيس يتواجد كل أسبوع تقريبا في محافظة أو موقع ما ليفتتح مشروعات فيها أو في محافظات أخرى عن طريق الفيديو كونفرانس، وبمعدلات لم تتحقق خلال الثلاثين عاما الماضية، ومن المؤكد أن المواطن بدأ يشعر بنتائج هذه المشروعات التنموية.
وأكد السفير بسام راضي أن استراتيجية التنمية الحالية في مصر تقوم على النهوض بالدولة ودفع عجلة التنمية وشحذ طاقات المجتمع لتحقيق التقدم المنشود.

ترشيحاتنا

اليوم .. بدء تسليم شقق "دار مصر" بحدائق أكتوبر

شاهد.. ميريام فارس تروج لحفلها المقبل بهذه الطريقة

رئيس الرقابة الإدارية: الدولة بحاجة إلى إضافة 250 ألف فرصة تعليم حتى 2020.. فيديو

وزير الصحة: مصر خالية من فيروس «سي» بحلول 2020.. فيديو

صحيفة سعودية: إطلاق سراح معتقلين من "ريتز كارلتون" على ذمة قضايا فساد

أول حضور رسمي لوزيرة الثقافة .. إيناس عبد الدايم في عيد الأثريين..صور

ننشر نص كلمة الرئيس السيسى فى الذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبدالناصر

محمد صلاح نجم الحلقة الـ14 من مسلسل "أبو العروسة"

متحدث الرئاسة: شعور المواطنين بالتحسن "مسألة وقت" .. فيديو

هل تنجح عازفة الفلوت في استعادة الوزارة الضائعة.. البرلمان يعوّل على إيناس عبد الدايم في حقبة الثقافة.. ونواب: حاربت الإخوان من الأوبرا.. و«النمنم» كان خارج الخدمة

ماذا يأكل من يحكمون العالم؟.. تعرف على أشهر أكلات الرؤساء والزعماء

عرفان: المواطن في قلب اهتمام القيادة والحكومة..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء عبد الناصر يصلان ضريح والدهم لإحياء ذكرى مئويته.. صور

أول حضور رسمي لوزيرة الثقافة .. إيناس عبد الدايم في عيد الأثريين..صور

اختاري حذاء يوم الزفاف من هذه المجموعة المتميزة.. صور

أميرة تتحدث لغتين وعمرها لم يتجاوز العامين

نجوم الفن والإعلام فى العيد السنوى لجريدة الجمهورية .. صور

فيديو

طارق قابيل: 24.5 مليار جنيه حجم الاستثمارات بمدينة السادات..فيديو
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: إعلان نتائج صفوف النقل خلال هذا الأسبوع.. فيديو
رئيس الرقابة الإدارية: الدولة بحاجة إلى إضافة 250 ألف فرصة تعليم حتى 2020.. فيديو
«الرقابة الإدارية»:4.4 مليار جنيه لتطوير مجال الرياضة خلال 3 سنوات..فيديو
الرقابة الإدارية: إنتاج «السادات الصناعية» يتجاوز 66 مليار جنيه سنويًا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟