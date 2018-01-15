الرئاسة: زيارة "السيسي" للمنوفية تأتي في إطار استراتيجية التنمية بمصر

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المشروعات التي سيفتتحها ويتفقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين في محافظة المنوفية ومن بينها مصنع للحديد وآخر للمنسوجات، تأتي في إطار المشروعات القومية الكبرى التي بدأها الرئيس ودشنتها الحكومة خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث تم زرع البذرة، من 4 سنوات وبدأنا في جني الثمار.



وقال المتحدث، في تصريحات لقناة (دي إم سي) الفضائية اليوم، إن جميع قطاعات الدولة تشهد نهضة واضحة وواسعة ودفعا لعجلة التنمية في مختلف المجالات، وتأتي زيارة الرئيس السيسي للمنوفية في هذا الإطار.



وأضاف أن المواطن يتابع باستمرار نشاط الرئيس السيسي وأداء الحكومة، ومن الواضح أن هناك تغييرا كبيرا في معدلات تنفيذ مشروعات التنمية في جميع المجالات، في المشروعات الزراعية والمزارع السمكية والغذاء والإسكان والتشييد والنقل والطرق والكباري والكهرباء والزراعة والصحة .



وأوضح أن الرئيس يتواجد كل أسبوع تقريبا في محافظة أو موقع ما ليفتتح مشروعات فيها أو في محافظات أخرى عن طريق الفيديو كونفرانس، وبمعدلات لم تتحقق خلال الثلاثين عاما الماضية، ومن المؤكد أن المواطن بدأ يشعر بنتائج هذه المشروعات التنموية.

وأكد السفير بسام راضي أن استراتيجية التنمية الحالية في مصر تقوم على النهوض بالدولة ودفع عجلة التنمية وشحذ طاقات المجتمع لتحقيق التقدم المنشود.