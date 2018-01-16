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ثقافة

اتفاقية تعاون بين وزارة الآثار ومكتبة الإسكندرية لحفظ ورقمنة التراث المصري

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
وقع الدكتور مصطفى الفقى؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور خالد العناني؛ وزير الآثار، بروتوكولًا للتعاون يهدف إلى حفظ التاريخ المصري العريق بصورة رقمية، ونشر التراث الحضاري باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية المطابقة للمعايير الدولية، فى التوثيق الرقمى للآثار المصرية.

وأوضح بيان صادر عن المكتبة اليوم، الثلاثاء، أن البروتوكول ينص على تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين في مجال التوثيق، من خلال إنشاء قواعد بيانات قومية للآثار وتاريخها التراثى، وإصدار مختلف المخرجات الورقية والرقمية للتعريف بآثار مصر، ودراسة وتوثيق إرثها الحضاري، وكذلك استخدام تكنولوجيا المعلومات في العرض المتحفي والتوثيق التاريخي.

ويتضمن البروتوكول التعاون بين الطرفين في تعريف الجمهور، من داخل مصر وخارجها، على التراث الحضاري المصري عبر العصور، وفقًا للنظم والقواعد المعمول بها لدى الطرفين، وذلك من خلال إقامة الأنشطة والفعاليات الثقافية.

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