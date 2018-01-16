ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إطلاق اسم الشهيد أحمد فايز على مدرسة أسيوط الثانوية بنات

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:38 ص
صدى البلد
إيهاب عمر
وافق المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إطلاق اسم شهيد على إحدى المدارس بمدينة أسيوط.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ" الذي استشهد في واقعة الواحات، على مدرسة أسيوط الثانوية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

وأكد الدسوقي، حرص المحافظة على تكريم الشهداء وإطلاق أسمائهم على مدارس بمحل إقامتهم تكريمًا لدمائهم الذكية وتخليدًا لذكراهم العطرة وتضحياتهم وحتى تكون أسمائهم محفورة في ذاكرة الأجيال القادمة على مر العصور، موضحًا أن كل أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسطروا بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا للوطن هم فخر لنا جميعًا.

ترشيحاتنا

بدء الاجتماعات التمهيدية للجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بالقاهرة.. صور‎

شاهد .. تامر أمين : مصر والسودان شعب واحد .. و«مصارين البطن بتتخانق»

علي جمعة يوضح حكم أكل اللحوم في أوروبا ..فيديو

الأرصاد: الطقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.. فيديو

عصام الحضري في عامه الـ 45.. أسطورة كروية وصلت عنان التاريخ وسقطت في بئر الخيانة.. فيديو

الإعلامي أحمد المسلماني يحتفل بعقد قرانه على دكتورة جامعية

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

شاهد.. لوك هبة مجدي أمام الزعيم عادل إمام

تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو

مفاجأة مدوية فى صفقة انتقال 3 لاعبين من الزمالك إلى المقاصة

«الري» تكشف أسباب شحوط السفن بالأقصر.. فيديو

تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المتحدث العسكري: القبض على 3 تكفيريين وتدمير عبوة ناسفة و6 مزارع بانجو بوسط سيناء..صور

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها مع منى زكي ورامز جلال.. صور

بوسى تشعل "إنستجرام" بفستان قصير.. صور

شاهد.. روجينا بإطلالة كلاسيكية جريئة فى أحدث جلسة تصوير

وائل جسار يتألق في حفل غنائي لـ أبناء الجنسيات العربية في القاهرة .. صور

فيديو

متحدث وزارة الري يكشف عن خطة ترشيد استهلاك المياه..فيديو
تعرف على أبرز الأخبار المحلية بالمحافظات.. فيديو
«الري» تكشف أسباب شحوط السفن بالأقصر.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب فى مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟

هل تؤيد صدور قانون لردع المسرفين في استخدامات المياه؟