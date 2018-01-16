إطلاق اسم الشهيد أحمد فايز على مدرسة أسيوط الثانوية بنات

وافق المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على إطلاق اسم شهيد على إحدى المدارس بمدينة أسيوط.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبد الجليل سكرتير عام المحافظة، والمقدم وليد الشحات المستشار العسكري للمحافظة ورؤساء المدن والمراكز والأحياء ووكلاء الوزارات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



ووافق المحافظ على إطلاق اسم الشهيد "أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ" الذي استشهد في واقعة الواحات، على مدرسة أسيوط الثانوية بنات التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسيوط.



وأكد الدسوقي، حرص المحافظة على تكريم الشهداء وإطلاق أسمائهم على مدارس بمحل إقامتهم تكريمًا لدمائهم الذكية وتخليدًا لذكراهم العطرة وتضحياتهم وحتى تكون أسمائهم محفورة في ذاكرة الأجيال القادمة على مر العصور، موضحًا أن كل أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار البلاد وسطروا بدمائهم الذكية تاريخًا مشرفًا للوطن هم فخر لنا جميعًا.



