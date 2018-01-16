ضبط 10 أطنان من هياكل الدواجن الفاسدة بالمطرية.. صور

عثر ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة على 10 أطنان من هياكل الدواجن الفاسدة قبل إعادة تصنيعها بالمطرية، وأمر اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بإخطار النيابة للتحقيق.



كانت معلومات وردت إلى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لمباحث القاهرة، أن مسئولا عن ثلاجة ومجزر للدواجن بالمطرية يحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية "هياكل دواجن" مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي داخل الثلاجة ملكه.



تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المجزر على 10 طن هياكل دواجن جميعها غير صالحة للاستخدام الآدمى وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.



واعترف أمام العميد نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

