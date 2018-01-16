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حوادث

تأجيل دعوى إلغاء قرار رفض تنظيم مظاهرة أمام جامعة الدول العربية

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:28 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد على
قررت محكمة القضاء الإدارى تاجيل الدعوى المقامة من طارق نجيدة المحامى، وكيلا عن محمد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وتطالب بوقف قرار عدم الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة الدول العربية، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكى بنقل السفارة إلى القدس، وإلغاء قرار امتناعهم عن تحديد نقطة الحرم الأمنى لمبنى الجامعة لجلسة 27 فبراير المقبل للاطلاع والرد .

وذكرت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أعلن عن اعترافه بأن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة إليها، وهو قرار مخالف للأعراف التاريخية.

وأضاف أنه اتفق مع عدد من رؤساء الأحزاب بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على قرار الرئيس الأمريكى.

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