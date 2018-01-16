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اقتصاد

وزير الصناعة: إنهاء تحقيق الإغراق ضد أقلام الحبر الجاف من الصين

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
وافق المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة على إنهاء تحقيق المراجعة النهائية على الواردات من أقلام الحبر الجاف ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية دون مد رسوم مكافحة الإغراق ، والتي سبق وأن تم فرضها منذ يناير2007 وحتى يناير 2018 (11عامًا).

ومن جانبه أوضح إبراهيم السجينى رئيس قطاع المعالجات التجارية أن الجهاز كان قد تلقى طلبًا مؤيدًا بالمستندات من الصناعة المحلية ممثلةً في شركة يسران تدعى فيه أن إنهاء العمل بالرسوم المفروضة على أقلام الحبر الجاف يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق وهو ما يلقي الضرر على الصناعة المحلية.

ولفت إلى قيام الجهاز بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالطلب المقدم من الصناعة المحلية من خلال إجراء زيارة تحقق ميدانية للصناعة المحلية وقد تبين عدم إحتمالية أو تكرار الضرر المادى الواقع على الصناعة المحلية للمنتج محل المراجعة في حالة إنهاء العمل بالرسوم المفروضة.

وأكد السجيني أن الجهاز سيقوم بإخطار كافة الأطراف المعنية وكذا منظمة التجارة العالمية بالنتائج التى تم التوصل إليها بشأن هذا التحقيق.

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