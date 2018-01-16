اليوم.. عرض خاص لفيلم "اطلعولي بره"

يقيم اليوم الثلاثاء، فريق عمل فيلم " اطلعولي بره" عرضا خاصا، من بطولة كريم محمود عبد العزيز وخالد الصاوى وأحمد فتحى، بأحد المولات بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم وعدد كبير من الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية، للحديث حول الفيلم.





سبق وتعاون المنتج أحمد السبكى مع الفنان كريم محمود عبد العزيز فى العديد من الأفلام، منها "حصل خير" مع محمد رمضان وسعد الصغير وأمينة، و"عمر وسلوى"، وهو الفيلم الذى تخطت إيراداته حاجز الـ9 ملايين جنيه، وشاركه البطولة المطرب محمود الليثى وبوسى وصافينار، و"عش البلبل" مع سعد الصغير ودينا وبوسى، و"جوازة ميرى" مع ياسمين عبد العزيز.