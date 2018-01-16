ضبط هيروين بحوزة عاطل قبل ترويجه على عملائه بالقطامية

ضبط رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة هيروين بحوزة عاطل قبل ترويجه على عملائه بالقطامية.



وكانت معلومات قد وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات أن عاطلا يزاول نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذ من دائرة قسم شرطة القطامية مكانًا لتجارته غير المشروعة.



تم ضبطه حال استقلاله سيارته وعثر بحوزته علي كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 150 جراما.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.