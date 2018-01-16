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حوادث

تأجيل دعوى إيقاف تراخيص عمل شركات أوبر وكريم لـ27 فبراير

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:33 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد على
قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التى يستخدمونها لجلسة 27 فبراير المقبل.

وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

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