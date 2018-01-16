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حوادث

ضبط 15 قضية تموينية متنوعة فى حملة بأسوان

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:34 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شكري السيد
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة تحت إشراف اللواء فتح الله حسني مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، للقضاء على الغش التجارى بمشاركة مديريتي الصحة والتموين والوحدة المحلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15 قضية تموينية متنوعة من بينها 5 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 4 قضايا لعدم حمل شهادة صحية، و 2 قضايا لمخالفات المخابز البلدية ، و 2 قضايا لبيع السلع بأزيد من السعر الرسمى ، وقضية لإستخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، بجانب ضبط قضية لسلع منتهية الصلاحية .

وتحررت محاضر لهذه الوقائع، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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