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فكر دينى

"البحوث الإسلامية" توضح التصرف الشرعي لأرض ورثة اتضح ملكيتها للدولة

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 11:34 ص
صدى البلد
عمرو مصطفى
ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال من شخص يقول فيه: " توفي رجل وترك منزلا كبيرا يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات ، وعند توزيع التركة أكتشف أحدهم أن هذا المنزل يقع على أراضي وممتلكات الدولة فتنازعوا والسؤال هل يقسم هذا البيت قسمة الميراث أم لا ؟

أفادت لجنة الفتوى قائلة: هذا النزاع ينبغي أن يحال للمحكمة والجهات المختصة لفصل النزاع فيه فإن تبين أن هذه الأرض من ممتلكات الدولة فينبغي أن ترد للدولة وإلا فهي تركة تقسم على مستحقيها .

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