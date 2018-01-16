412 ألف توكيل لـ 23 شخصا لانتخابات رئاسة الجمهورية بالشهر العقاري بينهم «مبارك ونجله».. و20 مليون جنيه الحد الأقصى لإنفاق المرشح بانتخابات الرئاسة.. وإلزام كل مرشح بدفع 20 ألف جنيه تأمين

"الوطنية للانتخابات" تحدد ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات الرئاسة

5 ملايين جنيه سقف الدعاية فى حالة الإعادة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة نائب رئيس محكمة النقض، أن عدد توكيلات تأييد مرشحي الرئاسة من كل المحافظات حتى اليوم الثامن بلغ 241 ألف تأييد لـ 23 اسما.وقال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية، إن 29 منظمة محلية ودولية لمتابعة الانتخابات وجارٍ فحص الطلبات ومدى انطباق الشروط تمهيدًا لاستخراج التصاريح المطلوبة.وأضاف، أن الهيئة حددت سقف الدعاية الانتخابية لمرشحى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 بحد أقصى 20 مليون جنيه لكل مرشح فى الجولة الأولى من الانتخابات، و5 ملايين جنيه فى حالة الإعادة، موضحا أن المادة 22 من قانون الانتخابات الرئاسية نصت على أن "يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح على الحملة الانتخابية 20 مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه".وأكد أن لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية، والمقدر بـ20 مليون فى الجولة الأولى، و5 ملايين فى الجولة الثانية.وأضاف أنه فى إطار متابعة العمل بمكاتب الشهر العقارى، فإنه ونظرًا لإقبال المواطنين المتزايد على كثير من المكاتب، فقد تم زيادة بعض المكاتب فى بعض المحافظات بجهاز تابلت إضافي ليصبح بها ثلاثة أجهزة؛ وذلك لضغط العمل بها، وكان قد تم من قبل زيادة 20 مكتبًا بالقاهرة ومكتب بالجيزة بجهاز تابلت إضافي.وتابع أنه بشأن مبلغ التأمين المحصل من كل مرشح بالانتخابات الرئاسية، فأصدرت الهيئة قرارًا بأنه على كل مرشح سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين ويمنح إيصالا بسداد ذلك المبلغ يرفقه بطلب الترشح المقدم للهيئة، علي أن "يرد مبلغ التأمين للمرشح عقب إعلان النتيجة النهائية للانتخابات وذلك بعد خصم مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية.وأضاف أنه تتولى الهيئة تحديد مصروفات نشر كل من القائمتين المبدئية والنهائية لأسماء المرشحين بصحيفتى الأهرام والأخبار. ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوى على المرشحين ويخصم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم، وفى حالة تنازل أحد المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية – تخصم مصاريف النشر بصحيفتى الأهرام والأخبار الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به.وأنه يتولى كل محافظ فى نطاق محافظته، موافاة الهيئة بتقرير تفصيلى يتضمن تكاليف إزالة الملصقات الخاصة بكل مرشح عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية، ويتولى الجهاز التنفيذى للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها فى ضوء تقارير اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة، والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه.وبخصوص ضوابط تنظيم ساعة الراحة فى اللجان الفرعية بالانتخابات الرئاسية 2018، أصدرت الهيئة القرار رقم 24 لسنة 2018 وتضمن القرار أن تجرى الانتخابات الرئاسية 2018 فى المواعيد المنصوص عليها فى القرار رقم 1 لسنة 2018 من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى، تتخللها ساعة راحة من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساء، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد.وأضافت الهيئة أنه يتم الإعلان عن ميعاد الراحة فى مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج، ويعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين فى المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت مؤقتا عند بدء فترة الراحة، ويتم غلق اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى، وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة، لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك.ويحظر على رئيس اللجنة وأيا من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أى ظرف، ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبيت الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.ومن ناحية أخري أكدت مصادر مطلعة بالشهر العقاري، أن الـ 23 اسمًا الذين قام المواطنون بتحرير توكيلات تأييدًا لهم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، والمحامي خالد علي ومحمد أنور السادات عضو مجلس الشعب السابق، ومرتضي منصور رئيس نادي الزمالك والرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجله جمال مبارك.بالإضافة إلى أحمد عبدالغني بدوي، ومصطفى السعيد وليد فوزي الجارجي، ومحمد عامر المغازي، وأحمد شاهين وأحمد مختار متولي شرف ومحمد عبدالكريم زهران، وطارق سعيد سليمان، ومحمد صلاح عبد المعطي "وكيل نقابة المحامين بالسويس" وطاهر عبده مصطفي، وماجد محمد كشك، ومحمود محمد رمضان ، وعاطف لبيب جاد الكريم النجمي.. وظهر لأول مرة اسم سيدة وهي د. مني برنس أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس.وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أعلنت عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارًا من 20 يناير الجاري، وحتى ٢٩ من الشهر نفسه، على أن تتلقى الهيئة طلبات الترشح يوميا من الساعة ٩ صباحا وحتى ٥ عصرا عدا اليوم الأخير سيكون حتى ٢ ظهرا.وحددت اللجنة موعد الاقتراع على الانتخابات في الخارج ليكون أيام ١٦ ، ١٧ ، ١٨ مارس ٢٠١٨ على أن يبدأ الناخبون داخل البلاد الإدلاء بأصواتهم أيام ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ مارس، وتعلن نتيجة الجولة الأولى يوم ٢ أبريل ونتيجة الجولة الثانية في حال الإعادة يوم ١ مايو.