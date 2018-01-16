وصول وزير الشئون الإسلامية السعودي لحضور مؤتمر نصرة القدس

وصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء الشيخ الدكتور"صالح بن عبد العزيز آل الشيخ" وزير الشئون الإسلامية السعودي فى زيارة لمصر يشارك خلالها فى فعاليات مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس والذى يبدأ غدا الأربعاء.



ينظم المؤتمر الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشاركة عدد من كبار المسئولين والشخصيات من حوالى 87 دولة وستتناول الفعاليات على مدى يومين سبل التعامل مع القرارات الأمريكية الأخيرة، بحق مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات عملية لدعم الهوية العربية والفلسطينية للمدينة المقدسة، بما يتناسب مع التحديات الخطيرة التي تهدد القدس.